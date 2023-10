Athletico-PR x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (8), em Curitiba; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (8), a partir das 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (exceto Paraná), na TV fechada, e da Cazé TV e da Rede Furacão, no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota para o Coritiba por 2 a 0 na última rodada, o Athletico-PR busca a recuperação para seguir na briga pelo G-4. No momento, aparece no meio da tabela, com 40 pontos.

Do outro lado, o RB Bragantino, com 45 pontos, está na briga pela vice-liderança do Brasileirão. Com três vitórias consecutivas, o time de Bragança Paulista registra um aproveitamento de 60% no torneio nacional.

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma seis vitórias, contra cinco do RB Bragantino, além de quatro empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o time de Bragança Paulista venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Bruno Peres, Cacá, Matheus Felipe e Esquivel; Fernandinho, Erick, Vitor Bueno e Zapelli; Canobbio e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Eric Ramires; Helinho (Nacho), Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Athletico-PR

Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Pedro Henrique, lesionado, e Zé Ivaldo, afastado.

RB Bragantino

Lucas Evangelista, cumprirá suspensão, enquanto Luan Patrick, por questões contratuais, também é desfalque.

Quando é?