Athletico-PR x Picos-PI ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta terça-feira (3), pela rodada de estreia da Copa São Paulo; veja como acompanhar na TV

Atletico-PR e Picos-PI se enfrentam nesta terça-feira (3), às 15h (de Brasília), em Barretos, pela primeira rodada do Grupo 7 da Copa São Paulo. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Vice-campeão em 2009, o Athletico-PR busca o título inédito da Copinha. Além do Picos, Barretos e São Bento completam a chave 7 do torneio. O Furacão entrará em campo sob o comando do técnico Juca Antonello, que substitui o ex-treinador Pablo Fernandez.

"A primeira coisa é o esforço e a dedicação que eles estão tendo. É visível. Tivemos duas semanas de treinamento e a evolução foi grande. Estou bastante satisfeito com o que eu encontrei aqui, não só a condição de trabalho, mas em relação aos atletas que o clube tem. Atletas de muito talento", disse Juca ao Furacão Live.

Quais são os jogos do Athletico-PR na Copinha 2023?

São Bento x Athletico-PR - 15h (de Brasília), no dia 6 de janeiro

Barretos x Athletico-PR - 15h (de Brasília), no dia 9 de janeiro

Prováveis escalações

Escalação do provável Athletico-PR: a atualizar.

Escalação do provável Picos-PI: a atualizar.

Desfalques

Athletico-PR

Não há desfalques confirmados.

Picos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?