Athletico-PR x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (2), na Ligga Arena,; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam na tarde deste domingo (2), a partir das 16h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Ceará), na TV aberta, da TNT (exceto Paraná), na TV fechada, e da Cazé TV e da Rede Furacão, no streaming.

Embalado com a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores, o Athletico-PR volta as atenções para a disputa do Brasileirão. No meio da tabela, com 19 pontos, o Furacão vem de vitória sobre o Corinthians na última rodada por 1 a 0.

Ainda sem técnico após a saída de Paulo Turra, o Athletico-PR entrará novamente em campo sob o comando do interino Wesley Carvalho, que descartou o rodízio na equipe. Até aqui, foram duas vitórias (Corinthians e Alianza Lima) e uma derrota (São Paulo).

"Analisar jogo a jogo. Se puder levar o melhor que eu tiver, vou levar, independente de quem seja. Temos que ser inteligentes, já que tivemos uma sequência perigosíssima de jogos", afirmou.

Do outro lado, o Palmeiras, que também garantiu a sua vaga nas oitavas de final da Libertadores, busca a recuperação no Campeonato Brasileiro depois de duas derrotas seguidas (Botafogo e Bahia). No momento, com 22 pontos, a briga é pela permanência no G-4.

Abel Ferreira estará ausente devido à punição de um jogo de suspensão imposta pelo STJD. Essa sanção foi aplicada devido ao incidente em que ele tomou o celular de um jornalista durante uma confusão após o empate com o Atlético-MG.

"Acabou, parabéns aos jogadores, daqui a dois dias temos que competir. Não vou estar no banco, vou preparar a equipe como sempre fazemos. Não altero minha rotina ou forma de pensar porque perdemos ou ganhamos. Fico triste, fico feliz, mas procuro mostrar aos jogadores os fatos", afirmou o treinador após a goleada aplicada sobre o Bolívar no meio da semana.

Na sequência, as equipes terão pela frente as quartas de final da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (5), o Furacão enfrentará o Flamengo, no Maracanã, enquanto o Palmeiras disputará o clássico com o São Paulo, no Morumbi.

O Palmeiras registra uma ampla vantagem no retrospecto histórico. Em 61 jogos disputados entre as equipes, o Verdão soma 29 vitórias, contra 13 do Athletico-PR, além de 19 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o time paulista venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Pedro Henrique, Thiago Heleno e José Ivaldo; Khellven, Erick, Christian e Vinicius Kauê; Vitor Bueno, Vitor Roque e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Palmeiras: Weverton, Mayke, Murilo, Gómez, Piquerez, Luan, Richard Ríos, Artur, Raphael Veiga, Dudu e Rony. Técnico: João Martins (auxiliar)

Desfalques

Athletico-PR

Fernando e Fernandinho seguem no departamento médico.

Palmeiras

Abel Ferreira cumprirá suspensão.

Quando é?