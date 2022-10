Athletico-PR x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Verdão pode confirmar o título do Campeonato Brasileiro nesta rodada; veja como acompanhar o duelo ao vivo na TV e na internet

Na liderança isolada com 71 pontos, o Palmeiras entra em campo contra o Athletico-PR podendo ser campeão nacional nesta rodada. As equipes entram em campo nesta terça-feira (25), às 21h45 (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Furacão Live, na plataforma de streaming própria do clube paranaense, pelo OneFootball, no streaming, e também para os inscritos do canal do Casimiro, na Twitch. Na GOAL, o torcedor pode seguir o jogo em tempo real.

Embalado com seis vitórias e quatro empates nos últimos 10 jogos na temporada, o Palmeiras pode confirmar matematicamente o título do Brasileirão. Para isso, precisa vencer o Furacão e torcer para que Internacional (com 61 pontos) e Corinthians (com 57), não vençam.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá novamente à disposição o zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Avaí por 3 a 0 na última rodada. Assim, Murilo pode formar dupla de zaga ao lado de Gustavo Gómez.

Do outro lado, o Athletico-PR, que terá pela frente o Flamengo no próximo sábado (29), pela final da Copa Libertadores, deve ter em campo um time alternativo.

Na última rodada do Brasileirão, a equipe titular do Furacão foi derrotado pelo RB Bragantino por 4 a 2, mas o técnico Felipão descartou o sentimento de ansiedade entre os jogadores para a grande decisão.

"Não existe ansiedade mais, sabe porquê? O Athletico chegou na final, não tem ansiedade, já passou para a final, terminou. É a mesma coisa quando você ganha um campeonato. Eu, pelo menos, penso assim. Nós conseguimos a classificação, ótimo. Agora, vamos jogar pelo outro objetivo. Eu acho que não existe a ansiedade para o jogo de sábado", apontou.

Em 60 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 28 vitórias, contra 13 do Athletico-PR, além de 19 empates. No último encontro, válido pela semifinal da Libertadores 2022, as equipes empataram em 2 a 2 no jogo da volta, mas o Furacão avançou à final por ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0 (3 a 2 no agregado).

Prováveis escalações

Escalação do provável ATHLETICO-PR: Bento; Orejuela, Pedro Henrique, Nico, Abner; Erick, Hugo Moura; Canobbio, Vitinho, Terans; Vitor Roque.

Escalação do provável PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony.

Desfalques

Athletico-PR

O Furacão não possui desfalques confirmados.

Palmeiras

Jailson, em transição física, e Raphael Veiga, que foi submetido a uma artroscopia no tornozelo, seguem fora.

Quando é?

• Data: terça-feira, 25 de outubro de 2022

• Horário: 21h45 (de Brasília)

• Local: Arena da Baixada – Curitiba, PR

• Arbitragem: BRAULIO DA SILVA MACHADO (árbitro), KLEBER LUCIO GIL e ALEX DOS SANTOS (assistentes), LEONARDO FERREIRA (quarto árbitro) e RODRIGO DALONSO (AVAR)