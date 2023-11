Athletico-PR x Fortaleza: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), na Ligga Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletico-PR receberá o Fortaleza nesta quarta-feira (8), a partir das 20h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (exceto Paraná) na TV fechada, assim como pela Cazé TV e pela Rede Furacão no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há três jogos, com dois empates e uma derrota, o Athletico-PR segue na briga pelo G-4 do Brasileirão. Com 49 pontos, o Furacão está a sete do Grêmio, quarto colocado. Cuello, que cumpriu suspensão na derrota para o Palmeiras por 1 a 0.

Do outro lado, o Fortaleza, em nono lugar, com 42 pontos, chega pressionado após quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o Leão terá Calebe à disposição.

"Agora temos que virar essa situação conseguindo pontuar, temos que pontuar no próximo jogo. Temos duas partidas fora de casa e nessas partidas temos que estar muito compactos e juntos. Não temos muito tempo para trabalhar, mas vamos trabalhar a parte tática, física e estratégica, como estamos fazendo. O que nos trouxe aqui foi um bom comportamento, funcionamento e bom grupo de trabalho, temos que acreditar nesse elenco", afirmou o técnico Vojvoda.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma oito vitórias, contra cinco do Fortaleza, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Leão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Matheus Felipe, Thiago Heleno, Vinicius Kauê; Cuello, Erick, Alex Santana, Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli e Willian Bigode. Técnico: Wesley Carvalho.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Titi, Brítez, Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino; Guilherme, Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

Athletico-PR

Cacá e Esquivel, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora, assim como Pablo e Kaíque Rocha, com dores musculares na coxa.

Fortaleza

Machuca cumprirá suspensão automática.

Quando é?