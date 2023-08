Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (27), em Curitiba; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Fluminense se enfrentam na noite deste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (exceto Paraná), na TV fechada, e da Cazé TV e da Rede Furacão, no streaming ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com três vitórias e três empates nos últimos seis jogos disputados, o Athletico-PR segue na briga pelo G-4 do Brasileirão. Com 32 pontos, o Furacão tem um aproveitamento de 53%. Para o confronto, o técnico interino Wesley Carvalho não poderá contar com Fernandinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Hugo Moura é o mais cotado para substituí-lo.

Do outro lado, o Fluminense, embalado com a vitória sobre o Olimpia por 2 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Com 34 pontos, o Tricolor registra um aproveitamento de 56%.O técnico Fernando Diniz pode poupar já visando o duelo de volta da Libertadores.

Em 58 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma 26 vitórias, contra 22 do Fluminense, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Tricolor venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Madson, Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Esquivel; Erick e Hugo Moura; Canobbio, Vidal e Cuello; Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Fluminense: Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Diogo Barbosa; André (Martinelli), Alexsander e Ganso (Daniel); Leo Fernández, Keno (John Kennedy) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Athletico-PR

Fernandinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Fluminense

Jhon Arias, cumprirá suspensão.

Quando é?