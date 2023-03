Athletico-PR e Fluminense dividem salário de Willian Bigode em empréstimo

Atacante de 36 anos terá a maior parte da remuneração paga pelo Tricolor carioca; ele recebe R$ 520 mil por mês

Emprestado ao Athletico-PR até dezembro de 2023, Willian Bigode tem salário dividido entre paranaenses e Fluminense. A maior parte da remuneração do atacante será paga pelos cariocas, como soube a GOAL.

O jogador de 36 anos recebe R$ 520 mil mensais no vínculo que tem nas Laranjeiras — o Furacão se responsabilizará por R$ 250 mil, enquanto o Tricolor carioca desembolsará R$ 270 mil por mês.

A divisão dos salários foi vista de forma positiva pelo Fluminense, que deixa de pagar os vencimentos do atleta de forma integral até o fim do contrato. O vínculo do atacante se encerra em dezembro de 2023, mesmo período do acordo de cessão na Arena da Baixada.

O Athletico-PR enxerga a chegada de Willian Bigode como uma aposta interessante para a temporada. O veterano conta com a aprovação do departamento de futebol — ele já trabalhou com o diretor de futebol Alexandre Mattos, o coordenador de futebol Luiz Felipe Scolari e o técnico Paulo Turra.

A ideia do trio é recuperar a confiança do jogador, que se envolveu em uma polêmica recente com o meia-atacante Gustavo Scarpa e o lateral direito Mayke. Eles confiam na reação do atacante no CT do Caju.

Em 2023, Willian Bigode fez cinco partidas pelo Fluminense, somando 61 minutos em campo. No período, ele não balançou as redes e nem deu assistências para os companheiros.