Felipão e Alexandre Mattos apostam em acolhimento de Willian Bigode no Athletico-PR

Coordenador de futebol e CEO do Furacão avalizaram a contratação do atacante e querem recuperá-lo após polêmica sobre pirâmide financeira

O Athletico-PR anunciou, na tarde dessa segunda-feira (20), a contratação de Willian Bigode por empréstimo. O atacante de 36 anos fará exames médicos e assinará contrato nesta terça-feira (21) na Arena da Baixada.

A GOAL apurou que a busca pelo veterano passou pelo crivo do departamento de futebol por completo. O CEO Alexandre Mattos, o coordenador de futebol Luiz Felipe Scolari e o técnico Paulo Turra foram os responsáveis pela contratação.

O trio já havia trabalhado com Willian Bigode anteriormente — ele foi campeão brasileiro com Alexandre Mattos em três oportunidades, duas pelo Cruzeiro, em 2013 e 2014, e uma pelo Palmeiras, título conquistado em 2018, sob a batuta de Felipão e Paulo Turra. Houve um consenso nos bastidores de que o jogador precisa de acolhimento no novo desafio na carreira — ele se envolveu em uma polêmica de pirâmide financeira com ex-companheiros de Palmeiras, o lateral direito Mayke e o meio-campista Gustavo Scarpa.

Após um período sem treinar no Fluminense por causa do episódio, que se tornou público na última semana, Willian Bigode acertou a mudança para a Arena da Baixada. O jogador acertou o contrato com o clube rapidamente. Na tarde desta terça-feira (21), ele fará exames médicos e assinará o contrato de empréstimo até o fim de 2023.