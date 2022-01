Athletico-PR encaminha contratação de Vitor Bueno por três anos

Livre no mercado da bola após rescindir o seu contrato com o São Paulo, Vitor Bueno está perto de um acerto com o Athletico-PR. O meio-campista está em Curitiba, onde ajusta os últimos detalhes para assinar um contrato de três temporadas.

O jogador conversa com o presidente Mario Celso Petraglia e o CEO Alexandre Mattos a fim de acertar a sua transação. Ele deve assinar contrato na Arena da Baixada nesta terça-feira (1º), conforme apurado pela GOAL.

Vitor Bueno tinha contrato no Morumbi até dezembro de 2023. No entanto, sem espaço no clube, fez acordo para rescindir o compromisso. O meia-atacante de 27 anos recebeu uma proposta do Athletico-PR nos últimos dias e ajustou detalhes de sua mudança.

O atleta nem sequer atuou sob o comando de Rogério Ceni em 2022 no São Paulo. Na temporada passada, chegou a jogar como centroavante sob a batuta de Hernán Crespo. Em 2021, fez seis gols em 36 partidas disputadas.

A sua mudança para o Athletico-PR acontece junto com a de um ex-companheiro de equipe, o centroavante Pablo, que não rendeu o esperado em sua passagem pelo Morumbi.

A informação sobre o interesse do Athletico-PR em Vitor Bueno foi inicialmente divulgada pelo jornalista Alexandre Praetzel e confirmada pela GOAL.