Athletico-PR x Cuiabá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Furacão volta a campo nesta terça-feira (15), em Curitiba; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletico-PR recebe o Cuiabá na noite desta terça-feira (15), a partir das 20h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (exceto Paraná), na TV fechada, e da Cazé TV e da Rede Furacão, no streaming.

Eliminado da Copa Libertadores, o Athletico-PR volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com dois empates e duas vitórias, nos últimos quatro jogos, o Furacão soma 28 pontos e briga para encerrar o primeiro turno no G-6.

"Temos que fazer isso o mais rápido possível: levantar e seguir em frente. E buscar o nosso objetivo, que é classificar para a Libertadores. Quando você veste essa camisa, em qualquer competição que for, tem que se doar e se entregar", afirmou Pablo.

Já o Cuiabá, na oitava posição, também com 28 pontos, chega embalado com cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos disputados no Brasileirão. No entanto, há uma incerteza sobre a presença de Vitão. O zagueiro, com lesão muscular, é tratado como dúvida.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick e Vidal; Cannobio, Pablo e Vitor Roque.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Fernando Sobral, Filipe Augusto e Cepellini; Jonathan Cafu, Clayson e Deyverson.

Desfalques

Athletico-PR

Alex Santana, Pedro Henrique e Christian, lesionados, estão fora.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?