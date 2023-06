Athletico-PR x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela nona rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletico-PR recebe o Botafogo neste sábado (27), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (exceto Paraná), na TV fechada, do aplicativo Furacão Live, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch).

Após sofrer três derrotas consecutivas nesta temporada, o Athletico-PR conseguiu aliviar a pressão ao eliminar o Botafogo nos pênaltis e garantir sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Agora, o time está focado em se recuperar no Brasileirão, onde ocupa a posição no meio da tabela, com 12 pontos.

Do outro lado, o Botafogo, eliminado da Copa do Brasil, volta as suas atenções para a disputa do Brasileirão. O Alvinegro ocupa a liderança isolada do torneio, com 21 pontos. Até aqui, foram sete vitórias e apenas uma derrota.

Em 54 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma 26 vitórias, contra 20 do Botafogo, além de oito empates. No último encontro válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2023, o Furacão eliminou o Alvinegro nos pênaltis por 4 a 2.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Christian e Alex Santana; Canobbio, Vitor Roque e Pablo. Técnico: Paulo Turra.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Luís Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Desfalques

Athletico-PR

Rômulo, Marcelo Cirino e Kaique Rocha e Léo Cittadini são desfalques.

Botafogo

Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Gabriel Pires e Matías Segovia seguem fora, assim como Marçal, suspenso.

Quando é?