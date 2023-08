Athletico-PR x Bolívar ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Libertadores

Furacão busca a classificação nesta terça-feira (8) em Curitiba; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a classificação para as quartas de final, o Athletico-PR recebe o Bolívar na noite desta terça-feira (8), às 21h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Como perdeu a ida por 3 a 1, o Furacão precisa vencer por três gols para avançar direto. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming ( veja a programação completa aqui ).

Depois de empatar com o Santos por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Athletico-PR volta as atenções para o mata-mata da Libertadores. Pressionado, a equipe precisa vencer por três gols de diferença para garantir a classificação. Caso vença por dois gols, a vaga será definida nos pênaltis.

Para o confronto em casa, o técnico Wesley Carvalho terá força máxima em campo após poupar contra o Peixe. Vale lembrar que o Furacão terminou a primeira fase na liderança do Grupo G, com 13 pontos, três a mais que o Atlético-MG, segundo colocado. Até aqui, foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas no torneio.

"Nem todo planejamento bem feito te garante vencedor, mas ele é feito para você competir em alto nível. E é nisso que estamos preocupados. Eu não posso chegar no jogo de terça-feira cansado, sem ações de alta intensidade. Queremos gerar várias oportunidades de gol, a ideia é essa", afirmou o técnico interino.

Já o Bolívar garantiu a classificação para as oitavas de final após ter encerrado a primeira fase na vice-liderança do Grupo C, com 12 pontos, três a menos que o líder Palmeiras. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Internacional x River Plate nas quartas. Na ida, o time argentino venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho e Vidal; Thiago Andrade, Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Bolívar: Lampe; Bentaberry; Ferreyra, José Sagredo e Diego Bejarano; Villamil, Fernando Saucedo e Lucas Chávez; Javier Uzeda, Pato Rodríguez e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.

Desfalques

Athletico-PR

Pedro Henrique, Fernando, Christian, Alex Santana, William Bigode e Rômulo seguem fora.

Bolívar

Sem desfalques confirmados.

Quando é?