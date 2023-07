Athletico-PR x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (16), pela 15ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Bahia se enfrentam na noite deste domingo (16), a partir das 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (exceto Paraná), na TV fechada, e da Cazé TV e da Rede Furacão, no streaming ( veja a programação completa aqui ).

Depois da eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo, o Athletico-PR volta a atenção para a disputa do Brasileirão. No momento, aparece no meio da tabela, com 20 pontos, e busca reencontrar o caminho da vitória após três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos na temporada.

Do outro lado, o Bahia, eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio nos pênaltis por 4 a 3, busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão após duas derrotas e um empate. Com 13 pontos, o Tricolor Baiano luta para se afastar da zona do rebaixamento.

Em 42 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma 21 vitórias, contra 11 do Bahia, além de 10 empates. No último encontro válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2022, o Furacão venceu por 4 a 2 no placar agregado.

Prováveis escalaçõeso outro lado, o Bahia

Athletico-PR: Bento; Matheus Felipe, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Khellven (Madson), Fernandinho, Erick e Christian; Vitor Bueno, Vitor Roque e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Bahia: Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Gabriel Xavier e Chávez; Acevedo e Rezende; Ademir, Thaciano e Kayky; Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

Athletico-PR

Pedro Henrique, com fratura no tornozelo direito, está fora.

Bahia

Vitor Jacaré, David Duarte, Danilo Fernandes e Biel seguem fora.

Quando é?