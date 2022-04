Athletico-PR assina com Fábio Carille até o fim de 2023

O Athletico-PR assinou com Fábio Carille até o fim de 2023. O treinador se reuniu com o clube na tarde desta quarta-feira (13) e assinou contrato, conforme apurado pela GOAL.

O ex-técnico de Corinthians e Santos viajou a Curitiba na manhã desta quarta-feira, se reuniu com o presidente Mario Celso Petraglia e firmou o seu novo compromisso.

A contratação de Fábio Carille faz parte de um projeto do Athletico para mudar o patamar do clube no futebol nacional. Atual campeão da Copa Sul-Americana, o clube buscava um treinador com destaque no mercado nacional para o cargo.

A diretoria do Athletico-PR chegou a avaliar outros dois nomes após a demissão de Alberto Valentim. Os técnicos Mano Menezes e Sylvinho foram procurados pela diretoria. Ambos eram vistos como nomes interessantes, mas houve resistência interna.

Fábio Carille deve comandar o Athletico-PR a partir do jogo contra o Atlético-MG, no domingo (17), às 18h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.