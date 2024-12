Athletico-PR x América-MG: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), em Curitiba; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletico-PR recebe o América-MG na noite desta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (exceto Paraná), na TV fechada, e da Cazé TV e da Rede Furacão, no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois do empate com o Botafogo na última rodada, o Athletico-PR busca reencontrar o caminho da vitória. No momento, o Furacão aparece em quinto lugar, com 45 pontos, dois a menos que o Palmeiras, equipe que fecha o G-4.

Para o confronto, o técnico Wesley Carvalho ainda não decidiu quem deixará a equipe para a entrada de Canobbio. Cuello e Kaíque Rocha são os mais cotados.

Do outro lado, o América-MG, na lanterna do Brasileirão, com 19 pontos conquistados, não vence há sete jogos (quatro derrotas e três empates).

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 24 jogos disputados, foram oito vitórias para cada lado, além de oito empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello, Erick, Fernandinho e Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

América-MG: Jory; Rodriguinho, Éder Ferreira, Maidana, Danilo Avelar e Marlon; Emmanuel Mastínez, Juninho e Martín Benitez; Gonzalo Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Fabian Bustos.

Desfalques

Athletico-PR

Pedro Henrique, Madson, Vitor Roque, Vidal e Fernando estão fora.

América-MG

Ricardo Silva cumprirá suspensão, enquanto Adyson está no departamento médico.

Quando é?