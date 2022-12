Athletico-PR aceita empréstimo, e Christian avalia cinco propostas

Bahia, Cruzeiro, Fluminense, Goiás e Vasco têm interesse em contar com o meio-campista de 21 anos até o fim de 2023

O Athletico-PR está disposto a liberar o volante Christian no mercado da bola. O clube autorizou o meio-campista de 21 anos a negociar com cinco clubes que fizeram propostas. Bahia, Cruzeiro, Fluminense, Goiás e Vasco apresentaram ofertas para tirá-lo da Arena da Baixada, como soube a GOAL.

Todas as ofertas apresentadas são pelo empréstimo do jogador. Mesmo que ele seja considerado promissor nos bastidores do CT do Caju, há a intenção de cedê-lo até dezembro de 2023 para ganhar mais minutos em um clube da elite nacional.

A princípio, a proposta mais atraente para os paranaenses era do Cruzeiro, porque permitiria o retorno em qualquer momento do vínculo e o obrigaria a ter minutos em campo. Entretanto, o Athletico deixou a decisão a critério do estafe do atleta.

Christian avalia as possibilidades para o futuro e tomará uma decisão nos próximos dias. Ele terá que escolher entre as cinco opções: Bahia, Cruzeiro, Fluminense, Goiás e Vasco. Até o momento, não há favorito definido pelo volante de 21 anos.

O meio-campista tem contrato com o Athletico-PR até 31 de dezembro de 2024, mas há a possibilidade de renovação do contrato antes por mais um ano antes do empréstimo — a situação é discutida internamente.

Em 2022, Christian fez 23 partidas pelo Athletico-PR, somando 1.240 minutos em campo. Ele marcou três gols, sendo dois pela Libertadores e um pela Copa do Brasil.