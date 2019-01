Athletico Paranaense confirma contração de Marco Rubén

Ídolo do Rosario Cental, atacante foi apresentado nesta sexta-feira (11) pelo Furacão

O Athletico-PR confirmou nesta sexta-feira (11) a contratação do atacante Marco Ruben, de 32 anos, e já apresentou o jogador no canal oficial do YouTube do clube. Ídolo do Rosario Central, o jogador argentino chega ao Furacão por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim deste prazo.

“É uma etapa importante na minha vida e na minha carreira, um desafio gigante, que eu precisava. Espero cumprir as minhas expectativas e também dar exemplo dentro e fora de campo. Pretendo passar a minha experiência aos meus companheiros e tentar me adaptar o mais rápido possível, e que também confiem em mim, que é fundamental”, afirmou o novo camisa 9 do Furacão.

“Ele é uma pessoa com quem já joguei contra, tenho muito respeito, um jogador muito reconhecido. Tive um primeiro contato com ele, conversamos, ele me contou como era o clube. Ele terminou o ano com esse final incrível, conseguindo a taça da Copa Sul-Americana”, contou.

“Estou buscando o sonho do futebol como motivo principal. Depois das conversas com o Rui e o Lucho, eles me explicaram sobre o clube, a cidade, o dia a dia, a forma de vida do brasileiro. Fui pegando carinho e me despertou algo lindo pelas competições que vamos jogar, que são importantes para o clube”, finalizou.