Athletico 'erra' camisas por uma boa causa: conscientizar

Furacão se une a patrocinador para trazer à tona o Dia Mundial da Dislexia; jogadores aparecem com nomes 'errados'

Em um dia de comemoração no Athletico-PR pelas 300 partidas do meia Nikão pelo clube, na partida contra o Bahia neste sábado (9), chamou à atenção o erro na escrita do nome do jogador às costas: 'Mikoa'. Mais do que isso, a camisa trazia um erro no patrocinador da omoplata, soletrado como 'Hafan', e confundiu muitos torcedores que acompanhavam à partida.

Nas redes sociais, alguns perfis até trataram a questão como piada em função dos muitos erros de português não explicados - outros até especularam que seria uma referência ao Dia Mundial da Dislexia, em 10 de outubro. Os últimos acertaram: em vídeo, o Athletico confirmou que a iniciativa com as camisas era justamente uma ação em conjunto com sua patrocinadora, a Havan, para conscientizar a torcida e a população do distúrbio.

Além de 'Mikoa' e 'Hafan', o uruguaio David Terans virou 'T. Derams' na camisa para o jogo da 25ª rodada do Brasileirão. 'Somdas' (Santos) e 'Dissole' (Bissoli) foram os outros jogadores a também participarem da iniciativa.

Seu filho tem dificuldade para ler ou escrever? Então ele pode ter dislexia!



Dia 10 de outubro celebramos o Dia Mundial da Dislexia, data que chama a atenção para esse transtorno de aprendizado que afeta cerca de 15% da população brasileira. pic.twitter.com/Bb3r64MHUG — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 9, 2021

O que é a dislexia?

A dislexia é um distúrbio de aprendizado de origem genética, que se manifesta na dificuldade do indivíduo em realizar leitura e escrita. Ela pode ser diagnosticada já na infância, com sintomas que variam da troca de letras com sons semelhantes (por exemplo, 'f' por 'v' ou vice-versa), problemas na fala, leitura devagar e dificuldades no estudo e na escola.

Trata-se de uma condição que não tem cura, mas que pode ser detectada e tratada com a ajuda de um fonoaudiólogo ou psicólogo - portanto, a importância da conscientização e participação dos pais ou responsáveis neste processo.