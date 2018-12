"Athletico é de vanguarda". Chefão justifica mudança de identidade do Atlético-PR

Presidente do clube paranaense ressalta inovação como essencial para definição de camisa, mascote e escudo novos

Em entrevista durante o evento de lançamento da nova identidade visual do Athletico-PR, o presidente do conselho deliberativo da equipe e antigo mandatário da equipe em três oportunidades, Mário Celso Petraglia, revelou que a inspiração para a mudança veio de dentro do próprio clube.

"Somos um pouco mais quebradores de paradigmas. O futebol é muito conservador porque envolve paixão mas temos tido algumas oportunidades de realizar inovações e essas coisas têm acontecido satisfatoriamente bem conosco", revelou.

O presidente atual do clube, Luiz Sallim Emed, celebrou a mudança como mais um marco que representa o reforço do aspecto de vanguarda do Rubro-Negro.

"A gente busca uma identidade própria para que os torcedores, ao olhar para a nossa logomarca, consigam identificar o nosso clube. É uma marca que representa o que o Athletico é: Ousado, que tem ambição, rebeldia, que está sempre inovando para ser protagonista", concluiu Emed.

As mudanças apresentadas serão utilizadas em campo a partir de 2019, mas já é possível ver as alterações nas redes sociais e no site oficial do Athletico.