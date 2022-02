Athletico aceita proposta do Fortaleza para vender Kayzer

O Athletico-PR aceitou a proposta do Fortaleza pelo atacante Renato Kayzer. Os cearenses propuseram pagar R$ 6,5 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador. O clube nordestino ajusta detalhes para que o centroavante assine por quatro temporadas na Arena Castelão.

O montante será pago de forma parcelada, conforme apurado pela GOAL. O Furacão já deu sinal positivo para a saída do atleta de 25 anos no mercado da bola. Agora, o Fortaleza tenta convencer o centroavante de que a transferência é a melhor escolha nesta janela de transferências. O atleta discute apenas questões financeiras para se transferir.

Renato Kayzer tem contrato com o Athletico-PR até 31 de dezembro de 2023. O atacante de 25 anos conta com aval do técnico Juan Pablo Vojvoda para uma possível mudança ao Fortaleza. O técnico busca um substituto para Wellington Paulista, que se acertou com o América-MG.

Em 2021, o centroavante fez 53 partidas pelo Athletico-PR, com 12 gols marcados e três assistências. Ele foi um dos destaques da equipe que se sagrou campeã da Copa Sul-Americana e vice-campeã da Copa do Brasil.