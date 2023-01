Athletic Bilbao x Real Madrid ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste domingo (22), pela 18ª rodada da LaLiga; veja como acompanhar na internet

Brigando pela liderança, o Real Madrid visita o Athletic Bilbao na tarde deste domingo (22), às 17h (de Brasília), no San Mamés, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalado com a classificação às quartas de final da Copa do Rei, o Real Madrid volta as atenções para o Espanhol, que briga pela liderança com o rival Barcelona. No momento, a equipe soma 38 pontos, enquanto o Athletic Bilbao, que eliminou o Espanyol por 1 a 0 na Copa do Rei, aparece no meio da semana, com 26 pontos, e busca a recuperação na LaLiga após dois empates e uma derrota nos últimos três jogos.

Para o confronto, os bascos não poderão contar com Inigo Martinez. Assim, Aitor Paredes poderá jogar no meio da defesa, enquanto Inaki Williams e Unai Simon estão prontos para retornar ao time titular. Já o Real Madrid, terá o retorno de Luka Modric poupado contra o Villarreal no meio da semana.

Em 240 jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid soma 120 vitórias, contra 76 do Athletic Bilbao, além de 44 empates. No último encontro, válido pelas quartas de final da Copa do Rei 2021/22, o Bilbao venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Paredes, Vivian, Yuri; D Garcia, Vesga; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta.

Escalação do provável Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Rudiger, Mendy; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius.

Desfalques

Real Madrid

Lucas Vazquez, com problema no tornozelo, é desfalque, ao lado de David Alaba, Aurelien Tchouameni e Dani Carvajal.

Athletic Bilbao

Yeray Alvarez, suspenso pelo cartão vermelho, está fora, assim como Inigo Martinez, machucado.

Quando é?