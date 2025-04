Athletic Bilbao x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Liga Europa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (1), no Estádio San Mamés; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletic Bilbao e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Estádio San Mamés, pelo jogo de ida da semifinal da Liga Europa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Em busca do segundo título da Liga Europa, o Manchester United garantiu vaga na semifinal ao superar a Real Sociedad nas oitavas de final, com um placar agregado de 5 a 2. Nas quartas, venceu o Lyon em um confronto equilibrado que terminou em 7 a 6 no total. Na primeira fase, a equipe inglesa encerrou sua participação na terceira colocação, com cinco vitórias e três empates.

Por outro lado, o Athletic Bilbao também segue firme na competição. O clube espanhol encerrou a primeira fase na vice-liderança, com a mesma pontuação da líder Lazio. No mata-mata, demonstrou força ao eliminar a Roma por 4 a 3 no agregado e bater o Rangers por 2 a 0 nas oitavas e quartas de final, respectivamente.

Prováveis escalações

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Vivian, Álvarez, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Guruzeta.

Manchester United: Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

Desfalques

Athletic Bilbao

Oihan Sancet está machucado.

Manchester United

Amad Diallo, Toby Collyer, Matthijs de Ligt, Altay Bayindir, Ayden Heaven, Diogo Dalot, Joshua Zirkzee e Lisandro Martinez estão machucados.

Quando é?