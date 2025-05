Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela 38ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Athletic Bilbao recebe o Barcelona na tarde deste domingo (25), às 16h (de Brasília), no San Mamés, em Bilbao, pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Athletic Bilbao garantiu o 4º lugar com solidez defensiva e apenas cinco derrotas, mas os 13 empates ao longo da temporada limitaram suas chances de brigar pelo topo, apesar das 19 vitórias em 37 rodadas. Do outro lado, com o título já assegurado e somando 85 pontos, o Barcelona de Hansi Flick tenta fechar La Liga com ainda mais folga, coroando uma campanha de 27 vitórias e apenas seis derrotas, que ainda rendeu as taças da Supercopa da Espanha e da Copa do Rei. O duelo entre as equipes é um clássico do futebol espanhol, com 244 partidas disputadas, das quais o Barça venceu 125 e o time basco levou a melhor em 79, além de 40 empates. O reencontro mais recente foi pela Supercopa, em janeiro, quando os catalães venceram por 2 a 0, com gols de Lamine Yamal e Gavi.

Prováveis escalações

Getty Images

Athletic Bilbao: Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Iñaki Williams; Sannadi Técnico: Ernesto Valverte.

Mais artigos abaixo

Barcelona: Ter Stegen; Eric García, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Alex Balde; Gavi, Pedri, Dani Olmo, Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Desfalques

Athletic Bilbao

Yeray Alvarez, Nico Williams e Álvaro Djaló são dúvidas.

Barcelona

Jules Koundé, Ferran Torres, Marc Bernal e Ronald Araújo estão fora.

Quando é?