Até quando vai o contrato de Kaio Jorge com o Santos?

O jogador e o clube estão conversando sobre uma possível renovação, mas, por enquanto, nada foi definido

O Santos tem um "pepino" para resolver, conforme disse o presidente Andrés Rueda. Trata-se do contrato de Kaio Jorge, que ainda não teve renovação acertada entre o jogador e o clube, o que permite que, em breve, ele deixe o Peixe de graça.

Hoje com 19 anos, Kaio Jorge foi um dos destaques do Santos na temporada de 2020. No Peixe desde de 2013, ainda nas categorias de base, o atacante foi ganhando espaço e cada vez mais prestígio desde de sua estreia profissional em setembro de 2018, quando se tornou o sexto jogador mais jovem a atuar no Alvinegro.

Foram 48 jogos com a camisa do Santos na temporada 2020, com nove gols marcados, sendo cinco deles na Libertadores da América. Com isso, o camisa 9 ganhou um bom destaque, que já começa a preocupar a diretoria do Peixe, que teme perdê-lo de graça, caso não resolva a renovação contratual do atacante.

"A situação do Kaio também é complicada, mais um pepino para a gente descascar. Está a três ou quatro meses de entrar naquele período que ele pode assinar um pré-contrato com outro time e sair de graça, sem deixar nada para o Santos, disse Andrés Rueda, presidente do Santos em entrevista ao Baixada Esporte, da Santa Cecília TV.

O presidente diz que, há mais de um mês, tem conversas com o staff do jogador a fim de chegar a um acordo para a renovação, mas problemas com a antiga diretoria alvinegra estão dificultando as negociações. "No começo sentimos que existia uma má vontade com o Santos. Não só no caso dele. Reclamavam muito da maneira com que foram tratados em outras gestões, com quebra de promessas. Existia uma certa desconfiança com o que seria conversado", revelou Rueda.

"Depois mostramos pouco a pouco que não prometeríamos nada que não poderíamos cumprir. E foi mudando”, apontou. Hoje, da parte dos empresários, está mais confortável. São conversas francas. Eu fui transparente com eles", disse.

A relativa pressa que o Santos tem na renovação de Kaio Jorge se deve ao fato de que o atual vínculo do jogador é válido apenas até 31 de dezembro de 2021. Desta forma, a partir de julho, a seis meses do término, o atacante já pode assinar um pré-contrato com outra equipe para sair de graça no final do ano.

"Objetivo maior não é vender, é não perder de graça um jogador que o clube investiu, acreditou e deu espaço. É nossa prioridade. Acredito muito fortemente que vamos chegar num denominador comum. Tenho muita confiança nisso”, apontou o presidente. "Uma vez renovado o contrato, temos que ver porque o jogador é muito visado na Europa”.