Confiante, Santos faz proposta de renovação para Kaio Jorge

Jovem atacante de 19 anos tem em mãos para assinar um novo vínculo válido até 2024 com o Peixe

O Santos oficializou no início desta semana uma proposta de renovação para Kaio Jorge. A Goal apurou que o atacante, cujo contrato atual termina em dezembro deste ano, tem em mãos para assinar um novo vínculo válido até 2024. A cúpula do Peixe está confiante no acerto.

Aos 19 anos, o jovem goleador já revelou a pessoas próximas que desejar permanecer na Vila Belmiro, apesar de quase ter sido negociado no último mercado de verão europeu, quando chegou a abrir conversas com o Olympique de Marselha, da França.

Revelado no próprio clube da Baixada Santista, Kaio Jorge já contabiliza 55 jogos oficiais e nove gols como jogador profissional alvinegro.