Até quando vai o contrato de Gilberto com o Bahia?

Gilberto já atingiu a marca de 70 gols pelo Esquadrão e já se tornou o segundo maior artilheiro do clube no Campeonato Brasileiro

O atacante Gilberto, está no Bahia desde 2018 quando chegou sem custos ao clube após uma boa temporada com São Paulo em 2017.

Gilberto já entrou na lista de maiores artilheiros do time, marcando 70 gols. Além disso, o camisa 9 já chegou a segundo maior artilheiro do clube pelo Brasileirão com 33 gols.

Mas apesar disso, seu contrato com o Esquadrão de Aço se encerra no fim desta temporada, o jogador poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho. O Bahia ainda aguarda para discutir sobre sua renovação.

(Foto: Felipe Oliveira/Bahia)

Em uma entrevista coletiva, o atacante preferiu dizer que está focado no presente e não pensa sobre a renovação: “Não dá para pensar no futuro se as coisas não tiverem indo bem, desempenhando o melhor.”

“Sempre penso no presente e deixo o futuro para quem precisa pensar, que são os meus empresários. Sobre a renovação acho que Bellintani (presidente do clube) já deixou claro. Eu não estou envolvido.”

“Estou imbuído daquilo que se faz o clube na questão do esporte, buscar os resultados jogo a jogo, melhorando aquilo que tenho de atributos físicos e de futebol para ajudar. Esse é o mais importante. Sobre as outras coisas não tenho que falar nada.”

O Bahia foi campeão da Copa do Nordeste neste ano contra o Bahia. Gilberto foi responsável por uns dos gols da decisão que terminou nos pênaltis com a vitória do tricolor.