Até quando Fernando Diniz tem contrato com o Fluminense?

Treinador soma mais de 100 jogos com a equipe e é cotado como interino na seleção brasileira

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, está na equipe desde maio de 2022 nesta passagem pelo Tricolor carioca. O treinador, inclusive, foi um dos cotados para substituir Tite após a queda da seleção brasileira na Copa do Mundo no Qatar, e agora surge como possível interino, para cuidar da equipe até a chegada de Carlo Ancelotti, em 2024.

Claro, vale destacar que Diniz ainda possui contrato com o Fluminense: seu acordo recém renovado ao fim de 2022 vai até o final de 2024, com cláusula de saída para a seleção brasileira, como apurou o portal UOL na época. O anúncio da extensão aconteceu pouco depois da reeleição do presidente do Tricolor, Mário Bittencourt.

Diniz soma bons números e títulos pela equipe nesta última passagem, com 65 vitórias, 26 empates e 34 derrotas ao longo de 125 disputados, até o momento (aproveitamento de 58,93%). O treinador levou o Flu à conquista do Bicampeonato Carioca de 2022 e 2023.