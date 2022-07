Atalanta encaminha compra de Éderson por 15 milhões de euros

Estafe do volante de 22 anos viajará à Europa para assinar venda ao Atalanta. Jogador tem contrato até 2026 com a Salernitana

A Atalanta encaminhou a contratação de Éderson, da Salernitana, no mercado da bola. O volante será contratado por 15 milhões de euros (R$ 83,4 milhões na cotação atual), conforme apurado pela GOAL. A primeira proposta foi de 13 milhões de euros pelo atleta brasileiro, que tem passagens por Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza.

Além do valor, será liberado um jogador à Salernitana. A reportagem apurou que o atleta cedido ao clube tem valor de mercado avaliado em 7 milhões de euros (R$ 38,93 milhões). O nome escolhido ainda é tratado em sigilo.

O estafe de Éderson, liderado pelo agente André Cury, viajará à Europa nesta terça-feira (5) a fim de fechar a venda do volante de 22 anos. A ideia é resolver a situação do atleta e finalizar a sua transferência para o clube da Itália.

Contratado por 6,5 milhões de euros em janeiro deste ano, Éderson assinou até 30 de junho de 2026 com as cores da Salernitana. O jogador, contudo, deve se transferir em breve na janela de transferências.

Em 2022, o volante fez 15 partidas com as cores da Salernitana. O ex-jogador de Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza fez 15 jogos pelo time italiano, com dois gols marcados e uma assistência.