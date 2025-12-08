Atalanta x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

O Chelsea busca sua segunda vitória consecutiva na Liga dos Campeões ao enfrentar a Atalanta no Stadio di Bergamo, nesta terça-feira, 9 de dezembro.

Os Blues estão em uma sequência de três jogos sem vencer na Premier League, mas conseguiram uma vitória enfática por 3 a 0 sobre o Barcelona em sua última partida na Liga dos Campeões, deixando-os em sétimo lugar na tabela antes da sexta rodada da fase de liga.

Enquanto isso, a Atalanta venceu jogos consecutivos contra o Marseille e o Eintracht Frankfurt. Eles estão empatados em pontos com os seus adversários ingleses, mas ocupam o 10º lugar devido a uma diferença no saldo de gols.

Onde assistir Atalanta x Chelsea ao vivo

A partida entre Atalanta e Chelsea, válida pela sexta rodada da Liga dos Campeões 2025/26, será transmitida por Space, na TV por assinatura, e HBO Max, no streaming.

Horário do jogo Atalanta vs Chelsea

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões New Balance Arena

A bola rola no Stadio di Bergamo, em Bérgamo, na Itália, a partir das 17h (horário de Brasília).

Notícias e escalações das equipes

Notícias da equipe da Atalanta

Os atletas Kamaldeen Sulemana e Mitchel Bakker continuam indisponíveis devido a lesões musculares e no ligamento cruzado anterior, respectivamente.

Vindo de uma derrota por 3 a 1 na Série A contra o Verona, o técnico Raffaele Palladino deve escolher Gianluca Scamacca para substituir Nikola Krstovic no ataque.

O ex-defensor do Chelsea, Davide Zappacosta, provavelmente não começará como titular contra seu antigo clube, visto que Nicola Zalewski tem sido a opção preferida na ala esquerda até agora nesta temporada.

Notícias da equipe do Chelsea

Moises Caicedo estará de volta ao onze inicial. Ele está atualmente cumprindo uma suspensão na Premier League após seu cartão vermelho contra o Arsenal. Ele provavelmente substituirá Reece James, que pode ser deslocado para a lateral.

Tendo sofrido uma lesão no ombro no fim de semana, Liam Delap junta-se a Romeo Lavia, Levi Colwill, Dario Essugo e Mykhaylo Mudryk na lista de ausentes. Marc Guiu ou João Pedro devem ocupar o lugar de Delap na frente.

