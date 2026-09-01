Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
rowe cremonese bolognaGetty Images

Traduzido por

Atalanta anuncia oficialmente a contratação de Rowe: os valores

Atalanta

Chega o ponta inglês, nascido em 2003, para o time de Sarri.

É oficial a chegada de Jonathan Rowe à Atalanta. A operação foi concluída por 35 milhões de euros mais 5 em bônus, na fórmula de empréstimo com obrigação de compra: o inglês quis apenas a Atalanta.


O REFORÇO - Para Maurizio Sarri, um novo ponta para o seu clássico 4-3-3, que agora ele também está impondo em Bérgamo. Raspadori, Zalewski, Elmas e o jovem Cassa se alternaram até aqui pelos dois lados, mas o técnico pediu um esforço adicional e o clube se movimentou para atendê-lo.



OS VALORES - O acordo final entre Atalanta e Bologna foi fechado com base em um empréstimo com obrigação de compra por 35 milhões de euros mais 5 milhões em bônus. No acordo também há um percentual sobre uma futura revenda, cerca de 10%. No negócio, o Bologna também recebe Federico Cassa, meia-atacante nascido em 2006.




Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google