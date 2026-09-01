Atalanta anuncia oficialmente a contratação de Rowe: os valores

É oficial a chegada de Jonathan Rowe à Atalanta. A operação foi concluída por 35 milhões de euros mais 5 em bônus, na fórmula de empréstimo com obrigação de compra: o inglês quis apenas a Atalanta.
O REFORÇO - Para Maurizio Sarri, um novo ponta para o seu clássico 4-3-3, que agora ele também está impondo em Bérgamo. Raspadori, Zalewski, Elmas e o jovem Cassa se alternaram até aqui pelos dois lados, mas o técnico pediu um esforço adicional e o clube se movimentou para atendê-lo.
OS VALORES - O acordo final entre Atalanta e Bologna foi fechado com base em um empréstimo com obrigação de compra por 35 milhões de euros mais 5 milhões em bônus. No acordo também há um percentual sobre uma futura revenda, cerca de 10%. No negócio, o Bologna também recebe Federico Cassa, meia-atacante nascido em 2006.