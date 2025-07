Atacante inglês desabafa após ter janela de carro quebrada: "É por isso que odeio Londres"

De volta à Inglaterra nas férias, Ivan Toney vive frustração fora de campo e critica a segurança na capital britânica

O QUE ACONTECEU?

O atacante inglês Ivan Toney deixou a Premier League em agosto de 2024, ao ser vendido pelo Brentford por 40 milhões de libras (cerca de R$ 298 milhões). Ele se transferiu para a Liga Saudita, assinando um contrato bastante lucrativo.

O CONTEXTO

Com o fim da temporada no futebol do Oriente Médio, Toney voltou para a Inglaterra durante as férias. O jogador, nascido em Northampton, aproveitou para retornar a Londres — cidade onde já jogou pelo Brentford.

O QUE IVAN TONEY DISSE

Durante a visita, Toney teve uma experiência desagradável: seu carro de luxo teve o vidro quebrado por ladrões. No Instagram, ele desabafou: “É por isso que odeio Londres”.

VOCÊ SABIA?

Toney pode voltar a jogar pela seleção inglesa em setembro, caso seja convocado por Thomas Tuchel. A Inglaterra vai enfrentar Andorra no Villa Park, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O QUE VEM POR AÍ?

Com sete convocações para a seleção principal, Toney entrou em campo pela última vez em um amistoso contra o Senegal. Ele agora se prepara para voltar à Arábia Saudita, onde marcou 30 gols pelo Al Ahli em sua temporada de estreia.