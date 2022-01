Atacante do River Plate é o novo alvo de Guardiola para o Manchester City

O Manchester City está considerando uma proposta para o atacante do River Plate Julián Álvarez, a GOAL confirmou a informação.

Entende-se que o centroavante argentino de 21 anos tem uma cláusula de rescisão em seu contrato em cerca de 18 milhões de euros.

O City ficou sem um atacante durante toda a temporada depois de perder Sergio Aguero, mas é improvável que ele vá para Pep Guardiola nesta temporada com a possibilidade de permanecer no River até o meio do ano.

Quem é Julián Álvarez?

Ex-jogador da base do Real Madrid, Julián marcou 18 gols em 21 jogos na primeira divisão argentina na temporada passada.

Ele é um dos jovens jogadores mais promissores da Argentina, fazendo cinco aparições pela seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e na Copa América.

Esteve na academia de Madrid por dois anos, mas não conseguiu assinar porque tinha menos de 13 anos.

O Real Madrid é sempre associado a um retorno do atacante e ele tem sido um alvo potencial para uma série de gigantes europeus, incluindo Manchester United e Barcelona.

Depois de retornar à Argentina com o River Plate, ele fez sua estreia profissional em 2018 e possui 36 gols em 96 jogos.

Relativamente pequeno e com faro de gol, Álvarez atraiu comparações com o também argentino e artilheiro do City, Sergio Aguero, mas ele tem a capacidade de jogar em qualquer lugar entre os três do ataque.

O que foi dito pelo jogador?

“Jogar na Europa é o sonho da maioria das pessoas por causa da qualidade dessas ligas e o que significa estar nesses clubes”, disse Álvarez à Radio La Red em 2020.

“Estou indo com calma. Obviamente falo com meu agente e minha família, mas sei que tenho que me manter focado no que estou fazendo. Mais tarde chegará a hora, através do trabalho que estou fazendo. No Playstation, jogo com Barcelona ou Manchester City”.