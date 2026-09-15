Kyle Boudache, o promissor atacante do Olympique de Lyon francês, reafirmou que mantém a decisão de representar a seleção da Argélia no próximo período, ressaltando que sua escolha pela Argélia não mudará independentemente das circunstâncias, mesmo que receba um telefonema de Zinedine Zidane, técnico da seleção francesa.

O jogador de 20 anos explicou, em entrevista publicada nesta terça-feira pelo jornal argelino "El Khabar", que seu maior sonho é vestir a camisa da seleção argelina e disputar com ela as finais da Copa do Mundo, além de participar das maiores competições europeias no nível de clubes com sua equipe.

A escolha de Boudache pela seleção da Argélia deixou de ser apenas uma postura declarada pelo jogador em falas anteriores, depois que ele deu um passo oficial rumo a representar a Argélia, ao aceitar defender as cores da seleção argelina, recebendo assim sua primeira convocação para as fileiras da seleção sub-23 da Argélia.

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A convocação de Boudache para a seleção olímpica argelina, comandada pelo técnico Rafik Saïfi, veio como um passo que reflete a firmeza do jogador em sua decisão internacional e seu desejo de iniciar sua trajetória com as seleções argelinas.

Boudache definiu sua posição de forma clara quando questionado sobre a possibilidade de receber um telefonema de Zinedine Zidane, técnico da seleção francesa, para convencê-lo a representar a França.

O atacante do Olympique de Lyon não deixou qualquer margem para dúvidas sobre sua escolha, afirmando que sua decisão permanecerá firme independentemente das circunstâncias, e disse: "Será a Argélia de qualquer forma, é o meu país".

Essa declaração reflete o apego do jogador às suas raízes argelinas, apesar de ter a oportunidade de representar a seleção francesa, em meio a uma carreira que começou a tomar um rumo ascendente dentro do futebol francês.

O maior sonho e raízes argelinas profundas

Boudache colocou a disputa das finais da Copa do Mundo com a camisa da seleção argelina entre seus principais objetivos futuros, ao lado de participar das grandes competições europeias com seu clube.

O jovem atacante disse: "O sonho para mim é jogar nas grandes competições, como a Liga dos Campeões da Europa, e também disputar a Copa do Mundo com a Argélia".

A fala de Boudache revela ambições claras que ele busca alcançar nos próximos anos, seja no nível de clubes por meio da participação na Liga dos Campeões da Europa, seja no nível internacional chegando à Copa do Mundo com a seleção argelina.

Boudache afirmou que seu vínculo com a Argélia não se limita ao futebol ou a representar a seleção nacional, mas está ligado também às suas raízes familiares e à sua relação estreita com a região da Cabília.

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O jovem atacante explicou que faz questão de visitar a região com a família durante o verão, afirmando que sua família é originária de lá. Disse, nesse contexto: "Vou à Cabília todo verão com minha família. Voltamos para lá para recuperar nossas energias, pois somos originários dessa região".

As declarações de Boudache refletem a profundidade de seu vínculo com suas origens argelinas, o que explica sua firmeza em representar a Argélia, apesar da possibilidade de ter a oportunidade de vestir a camisa da seleção francesa.

Boudache vive atualmente uma fase importante de sua carreira no Olympique de Lyon, depois de ter defendido as cores do Nice na temporada passada. O atacante de 20 anos disputou 19 partidas pelo Nice na temporada passada e conseguiu marcar três gols, antes de transferir-se para o Olympique de Lyon durante a janela de transferências de verão.

Boudache espera que sua nova experiência no Lyon represente um passo importante em sua carreira, ajudando-o a evoluir seu nível e a chegar às grandes competições que sonha disputar, seja com seu clube ou com a seleção argelina.

Enquanto o jogador começa a consolidar sua posição dentro do futebol francês, sua situação no nível internacional parece já estar definida, depois de ter escolhido claramente a Argélia, deixando claro que qualquer tentativa futura de convencê-lo a representar a França não mudará sua decisão.

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