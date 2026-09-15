Atacante do Feyenoord, Ferri cita seus dois exemplos

Nacho Ferri parece estar cada vez mais à vontade no Feyenoord. O sucessor de Ayase Ueda mostrou sua classe no domingo com três gols na vitória por 7 a 0 fora de casa sobre o PEC Zwolle.

“Pessoalmente, achei que meus primeiros jogos aqui no campeonato não foram tão bons. Mas está melhorando cada vez mais e eu quero seguir me desenvolvendo”, disse o ambicioso atacante em uma entrevista extensa à Feyenoord One.

Por um momento, não estava claro se Ferri ficaria mesmo com um hat-trick após a goleada histórica em Zwolle. “Porque primeiro disseram que sim, depois não e então sim de novo. Na manhã de ontem, isso acabou sendo confirmado. Então eu continuei em dúvida, mas no fim fiquei com meu hat-trick. Agora recebi a bola oficial da partida. Eu já tinha levado a bola comigo, por precaução. Foi meu primeiro hat-trick como jogador profissional.”

Ferri aponta seu segundo gol contra o PEC como seu gol favorito do último domingo. “O segundo gol contra o PEC Zwolle foi o que mais me deu satisfação. Achei que foi um lindo gol de equipe. Foi uma bela jogada. Sou um jogador fisicamente forte, que gosta de disputar duelos e trabalhar para o time.”

O atacante espanhol tem dentro do elenco do Feyenoord uma conexão especialmente forte com os jogadores que falam espanhol e português. “Com Mika Mármol, Javi López e Gonçalo Borges, por causa do idioma. É muito importante que você possa falar na sua própria língua. Por isso, somos muito próximos.”

Ferri era, no passado, sobretudo um admirador de Cristiano Ronaldo. Hoje, o atacante observa principalmente outros centroavantes. “Agora que estou um pouco mais velho, me espelho fisicamente mais em Erling Haaland ou Lukaku. São atacantes para os quais olho agora. Tento aprender com eles. Vejo muitas imagens de novo, como eles se movimentam e usam o corpo.”

A contratação de verão soma agora seis partidas com a camisa do Feyenoord. Nessa sequência, marcou três gols e deu uma assistência.