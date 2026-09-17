Atacante do Ajax, Abdellah Ouazane recebe ótima notícia do Marrocos

Abdellah Ouazane foi convocado pela primeira vez para Marrocos. O ponta de 17 anos do Ajax pode fazer sua estreia ainda neste mês pela seleção nacional contra o Gabão, no caminho rumo à Copa Africana de Nações.
Ouazane atuou no passado por diversas seleções de base da Holanda. No mês passado, porém, o jogador de lado do Ajax anunciou que escolheu uma carreira internacional por Marrocos, país pelo qual também já disputou várias partidas nas categorias de base.
Ainda muito jovem, Ouazane fez uma forte preparação para a temporada e é utilizado regularmente pelo técnico Míchel na ponta esquerda. Até aqui, ele soma um gol e três assistências.
Míchel, no entanto, opta por colocá-lo em campo com calma. O ponta foi utilizado como reserva nas últimas partidas do Ajax. Atualmente, Ouazane se prepara para o duelo em casa de sábado contra o Excelsior.
O técnico Mohamed Ouahbi também enviou convites para Oussama Targhalline (Feyenoord), Ismael Saibari (Bayern de Munique) e Anass Salah-Eddine (Panathinaikos) para a lista final de Marrocos.
Sofyan Amrabat, por sua vez, está fora da seleção marroquina. O meio-campista do Ajax anunciou recentemente que não quer mais atuar sob o comando de Ouahbi.
Na próxima data Fifa, Marrocos entrará em campo três vezes. Gabão e Lesoto serão os adversários na fase de qualificação para a Copa Africana de Nações, enquanto haverá um amistoso contra Gana.