Givairo Read leva seriamente em consideração a possibilidade de também atuar pelo Feyenoord na próxima temporada. Uma possível transferência para a Roma não se concretizou nesta semana, mas o lateral-direito enfatiza que está longe de estar decepcionado com uma permanência mais longa em Roterdã.

“Ainda pode acontecer, mas na verdade parece mesmo que eu vou ficar aqui nesta temporada”, contou Read em entrevista à ESPN. “Na verdade, eu nem fiquei decepcionado. Poderia ter acontecido de qualquer um dos dois lados.”

Além disso, uma saída do Feyenoord nunca foi um desejo absoluto para Read. “Como eu já disse várias vezes: eu não precisava sair do Feyenoord. Ainda não aprendi tudo aqui e estou feliz por estar aqui. Claro que havia uma chance, mas estou feliz por estar aqui.”

O defensor vê motivos suficientes para dar sequência ao seu desenvolvimento em De Kuip. “Vamos disputar a Champions League e eu mesmo sei que ainda preciso melhorar muito. São duas coisas que eu posso alcançar aqui. O interesse me lisonjeia, sim. Tenho plena noção do que poderia ter acontecido.”

Segundo Read, o interesse da Itália teve pouca influência em sua rotina diária. “Lido com isso com muita tranquilidade. Converso muito com a minha família e com o meu empresário, e eles me mantêm calmo. Eu já sou uma pessoa tranquila, então na verdade não passa muita coisa pela minha cabeça.”

O técnico Giovanni van Bronckhorst está satisfeito com a forma como Read lida com a situação. “Read está encarando isso de forma muito positiva”, disse o treinador nesta sexta-feira, na coletiva de imprensa. “O Feyenoord esteve em negociação com a Roma. O mais importante para mim então é: como um jogador lida com isso? Vejo aí um jogador muito maduro.”

Van Bronckhorst discutiu detalhadamente com Read as diferentes possibilidades nas últimas semanas. “Conversei com ele sobre o cenário de ele permanecer no Feyenoord nesta temporada. Mas Read está bem. Você não percebe nele que houve negociações. Read treina bem e é, por natureza, um garoto extremamente positivo.”

No entanto, a porta para uma transferência ainda não parece totalmente fechada. “Ele é um dos jogadores que está muito valorizado no mercado, mas no fim das contas os clubes precisam chegar a um acordo”, afirmou Van Bronckhorst. “Nesse sentido, há várias possibilidades para ele. Não é que um acordo esteja definitivamente fora de cogitação.”