Ashley Young encerra a carreira no futebol, mas ainda pode render milhões ao Ajax

Ashley Young (40) vai encerrar a carreira no futebol profissional ao final desta temporada. Após 23 anos, o inglês põe um ponto final em sua carreira. Em sua última partida pelo Ipswich Town, ele pode dar uma grande ajuda ao Ajax.
Pelo Instagram, Young anuncia o fim de sua brilhante carreira. “De Sefton Road para Vicarage Road, para Villa Park, para Wembley, para Old Trafford, para San Siro, de volta a Villa Park, para Goodison Park e, finalmente, para Portman Road.”
“Foi uma jornada com a qual eu só sonhava quando era criança! Esse sonho está chegando ao fim e sábado talvez seja a última partida da minha carreira profissional”, conclui o jogador que disputou 39 partidas pela seleção inglesa.
O ala disputou a maioria de suas partidas pelo Manchester United. Young vestiu a camisa dos Red Devils nada menos que 261 vezes.
Com o Manchester United, Young conquistou, entre outros títulos, a Premier League e a Liga Europa. Na final de 2017, o gigante inglês derrotou o Ajax. No sábado, Young pode, por sua vez, prestar um grande serviço aos amsterdenses, em seu possível último jogo pelo Ipswich.
Caso o Ipswich seja promovido, o empréstimo de Chuba Akpom será convertido em uma transferência definitiva. O clube inglês terá então que repassar mais de 9 milhões de euros ao Ajax.
O Ipswich enfrenta o Queens Park Rangers, décimo quarto colocado, o Millwall enfrenta o Oxford United e o Middlesbrough enfrenta o difícil Wrexham, que ocupa a sexta posição. O segundo colocado se classifica diretamente para a Premier League, enquanto o terceiro ao sexto colocados disputam os play-offs.