Às vésperas da Champions, Tottenham tem coreano Son de volta

Após defender a Seleção Coreana na Copa da Ásia atacante retorna ao time inglês

Torcedores do Tottenham tiverem uma boa noticia nesta quarta-feira (30), após Son retornar aos gramados com o clube para o duelo contra o Watford, pela 24 rodada da Premier League. O atacante coreano desfalcou o time devido a convocação à seleção sul-coreana na disputa da Copa da Ásia.

Durante o aquecimento no gramado, o jogador de 26 anos liderou a entrada do elenco no campo do Tottenham Stadium. O time inglês usou as redes sociais para registar o momento.

Big cheers for Sonny as he leads the players out to warm up! 💪#COYS pic.twitter.com/KzJmb12Afc — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30 de janeiro de 2019

Em pouco mais de duas semanas, o Tottenham iniciará a disputa das oitavas de final da Champions League, contra o Borussia Dortmund, em Wembley, sem Kane e Alli devido lesões. Porém, o time poderá contar com um dos principais jogadores novamente, Son Heung-min.