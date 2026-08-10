O marroquino Sofiane Rahimi, astro do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, perdeu a disputa pela Bola de Ouro de melhor jogador da Liga ADNOC de Profissionais.

Rahimi disputou a Bola de Ouro com seu companheiro Matías Palacios e com seu ex-companheiro Laba Kodjo, que se transferiu neste verão para o Sharjah.

O site da Liga de Profissionais dos Emirados Árabes Unidos informou que Palacios recebeu o prêmio de Bola de Ouro de melhor jogador, enquanto Khalid Eisa, goleiro do Al Ain, foi coroado com o prêmio de Luva de Ouro de melhor goleiro.

O site da Liga esclareceu que Rahimi conquistou o prêmio de melhor jogador na escolha do público, além de figurar na seleção do time dos sonhos da temporada 2025-2026, ao lado de seu companheiro egípcio Rami Rabia.

Recentemente, Sofiane Rahimi havia anunciado a doença de seu pai e pedido a seus admiradores que rezassem por sua rápida recuperação.

Rahimi escreveu: "Nada me abateu a não ser a doença do meu pai. Meu coração dói quando ele sofre, e já basta de dor, ó Deus, não tenho forças para vê-lo sofrer. Ó Senhor, Tu sabes e vês o quanto a doença dele me destrói, então tem misericórdia de sua fraqueza e sê gentil com sua condição. Ó Senhor, cura o meu pai."

Vale lembrar que Sofiane Rahimi foi coroado com o Al Ain, na temporada passada, com a dobradinha local (Liga ADNOC de Profissionais e Copa do Presidente do Estado).