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As mais recentes surpresas do mercado: Liverpool empresta astro do Barcelona

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R. Araujo
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Flick definiu sua dupla de zaga titular

O Liverpool, da Inglaterra, chegou a um acordo para contratar por empréstimo um dos jogadores do Barcelona, da Espanha, em uma negociação surpreendente para reforçar o setor defensivo da equipe, no âmbito da atual janela de transferências de verão, segundo um relato jornalístico.

De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, há um acordo verbal entre Liverpool e Barcelona a respeito da transferência de Araújo por empréstimo.

Romano acrescentou que o diretor esportivo do clube catalão, Deco, aprovou a conclusão da negociação.

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Espera-se que Araújo se junte ao Liverpool, tornando-se um novo reforço para a linha defensiva da equipe, em uma negociação descrita por Romano como surpreendente.

Araújo havia ficado amplamente fora dos planos do técnico alemão do Barcelona, Hansi Flick, que prefere contar principalmente com Pau Cubarsí e Gerard Martín no eixo da defesa durante a próxima temporada.


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