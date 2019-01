As lições que as lesões podem dar para Neymar

Craque brasileiro sofreu nova fratura no quinto metatarso do pé direito

Neymar vive mais um dilema após sofrer nova lesão no quinto metatarso do pé direito. O craque da Seleção Brasileira e do Paris-Saint Germain ainda não sabe quanto tempo precisará ficar afastado dos gramados. Médicos do clube francês e do time canarinho estão sendo convocados para avaliar e darem suas opiniões quanto ao melhor tratamento e ainda não descartam a necessidade de uma cirurgia.

Responsável pela cirurgia na mesma região do pé direito de Neymar há pouco menos de um ano, o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, já está em Paris desde a última segunda-feira (28) para avaliar o quadro. Certo mesmo é que o PSG, mais uma vez, não contará com seu jogador mais importante na hora crucial do torneio tido como prioridade do clube.

Neymar não terá condições de defender o PSG nas duas partidas contra o Manchester United pelas oitavas de final da Champions League. Caso o clube parisiense avance, a presença do brasileiro nos duelos das quartas de final, em abril, já é considerada como bastante complicada. Tem quem avalie que serão necessários pelo menos dois meses de recuperação



(Foto: Getty Images).

Diante destes indicativos o que fica é a certeza de que novamente os olhos de milhares de torcedores estarão voltados para Neymar, assim como foi no ano passado durante a segunda metade da temporada europeia e às vésperas da disputa da Copa do Mundo na Rússia.

Exposição na mídia, expectativa para o seu retorno, badalação fora de campo... Esses e outros fatores farão parte da rotina de Neymar, que precisará lidar com isso tudo com naturalidade para ter um retorno mais tranquilo tanto no PSG quanto na Seleção Brasileira, que a partir de junho disputará em casa a Copa América.