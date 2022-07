As estrelas do futebol que viraram treinadores na MLS

Henry, Rooney, Gullit e outros craques da bola que assumiram equipes da Major League

Se a Major League Soccer se notabilizou como destino popular para craques em final de carreira, a liga de futebol dos Estados Unidos também foi o campeonato disputado por diversos ex-jogadores que se tornaram treinadores.

De Patrick Vieira a Wayne Rooney, a liga recebeu diversos "novatos" na profissão, que deram seus primeiros passos como técnicos na MLS. Confira a lista com os nomes de destaque.

Wayne Rooney - DC United

Adição mais recente à lista, Rooney atuou pelo clube americano entre 2018 e 2019, antes de encerrar sua carreira no Derby County, que foi também seu primeiro time como treinador. De volta à MLS, o Shrek terá a oportunidade de mostrar seu trabalho fora das quatro linhas.

Phil Neville - Inter Miami

Se David Beckham e Phil Neville foram companheiros de equipe em uma era vitoriosa do Manchester United, o popstar inglês optou por Phil para dirigir sua equipe na MLS. Desde 2021 no cargo, o ex-defensor ainda briga para encontrar equilíbrio na jovem equipe.

Thierry Henry - Montreal Impact

Considerado por muitos o melhor atleta a ter disputado a MLS, em suas temporadas pelo NY Red Bulls, Henry também se aventura no cargo de treinador. O talentoso ex-atacante dirigiu o clube canadense entre 2019 e 2021, antes de retomar seu cargo como auxiliar na seleção da Bélgica.

Frank de Boer - Atlanta United

Uma das partes da icônica dupla de gêmeos holandesa, Frank de Boer brilhou nos gramados por Barcelona e Ajax, antes de se aposentar e optar pela carreira de treinador. A passagem, assim como a anterior, na Inter de Milão, não foi das melhores, e durou apenas 55 partidas.

Gabriel Heinze - Atlanta United

Se Frank de Boer não fez grande trabalho no Atlanta United, o mesmo pode ser dito sobre o argentino Gabriel Heinze, ex-Manchester United e Real Madrid. O ex-lateral durou apenas 17 partidas no comando do clube da MLS antes de ser demitido em 2021, e segue sem clube desde então.

Patrick Vieira - NYCFC

Brilhante em seus tempos de jogador, o francês marcou seu nome na história da jovem equipe de Nova York. Dirigindo craques como David Villa, Frank Lampard e Andrea Pirlo, Vieira formou a fundação da forte equipe do NYC, antes de se mudar para a Premier League.

Ruud Gullit - LA Galaxy

Se Gullit é considerado uma das lendas do futebol, sua passagem pela MLS foi um desapontamento. Acusado de desrespeitar a liga e suas regras, o holandês falhou em se adaptar ao poderoso LA Galaxy em 2007, chegando a entrar em rota de colisão com o craque Landon Donovan.