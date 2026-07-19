Dois astros do Al-Ahly egípcio e da seleção egípcia estão entre os nomes em pauta no clube saudita Al-Ittihad, que busca reforçar seu meio-campo em preparação para a nova temporada.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” noticiou hoje, domingo, que a diretoria esportiva do Al-Ittihad está considerando os jogadores do Al-Ahly entre suas opções, devido ao reconhecimento técnico de que gozam, mas não tomará nenhuma medida oficial antes que o técnico alemão, Jens Wessing, defina suas necessidades técnicas, como passo preliminar para a decisão de iniciar as negociações.

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Marwan Attia (27 anos) atua como meio-campista defensivo e disputou 250 partidas ao longo de sua carreira, nas quais marcou 4 gols e deu 11 assistências. Ele tem contrato com o “Gigante Vermelho” até o verão de 2029 e integrou a seleção egípcia na atual Copa do Mundo.

Já Imam Ashour (28 anos) apresenta números ofensivos impressionantes, tendo disputado 247 partidas, nas quais marcou 53 gols e deu 37 assistências, e tem contrato com o Al-Ahly até o verão de 2028.

Ashour, ex-jogador do Zamalek, disputou todas as cinco partidas da seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026, torneio em que a trajetória dos Faraós terminou com uma derrota dramática (3 a 2) para a Argentina, nos últimos instantes da partida.