O Paris Saint-Germain mudou sua estratégia na campanha para apoiar seus jogadores na disputa pela Bola de Ouro, depois que o clube francês vinha fazendo questão de conceder os holofotes de forma igualitária a três de seus principais candidatos, antes de redirecionar sua campanha, nos últimos dias, para apenas dois jogadores.

Segundo o jornal "L'Équipe", o Paris Saint-Germain havia escolhido, no início da temporada, não fazer distinção entre o trio formado por Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Fabián Ruiz, e fez questão de conceder a eles o mesmo espaço por meio de uma série de conteúdos e atividades de mídia, entre elas entrevistas à "France Football" e ao "The Athletic".

Essa estratégia tinha como objetivo dar aos três jogadores oportunidades iguais e evitar a repetição do cenário da temporada passada, quando o clube se concentrou mais em Dembélé, em detrimento do marroquino Achraf Hakimi.

Mudança repentina

Mas essa política sofreu uma clara transformação nos últimos dias, depois que o clube decidiu, de acordo com o que destacou o site francês "Foot Mercato", concentrar sua campanha de forma mais acentuada em Dembélé e Kvaratskhelia, enquanto Fabián Ruiz, segundo a reportagem, não tinha conhecimento prévio dessa mudança e descobriu a nova transformação por meio da imprensa.

O meio-campista espanhol havia recebido, no início do mês, uma clara atenção do clube, seja por meio de sua aparição no canal "TF1" ou pelo conteúdo publicado nas contas do Paris Saint-Germain nas redes sociais.

De acordo com a reportagem, essa transformação surgiu em meio a discussões internas sobre a maneira como o clube deveria lidar com as repetidas declarações de Kylian Mbappé a respeito da disputa pela Bola de Ouro.

A reportagem apontou que os próximos de Nasser Al-Khelaïfi pressionaram no sentido de restringir a campanha a apenas dois jogadores, com o objetivo de não dispersar os votos, num momento em que as declarações de Mbappé, ex-jogador do Paris Saint-Germain, não passaram despercebidas nos bastidores do clube.

Posição ambígua sobre as declarações de Mbappé

Ao ser questionado pelo "L'Équipe" sobre a mudança de estratégia, o Paris Saint-Germain se recusou a fornecer detalhes adicionais, limitando-se a reafirmar sua posição oficial de apoio aos seus jogadores.

Uma fonte do clube disse: "Não vemos necessidade de comentar mais sobre nossa estratégia ou nossas intenções. Temos 10 jogadores entre os 30 candidatos à Bola de Ouro, e isso é motivo de grande orgulho para o Paris Saint-Germain".

E acrescentou: "Essas indicações refletem o sucesso do grupo e o trabalho realizado por todos os integrantes do clube. E como esclarecemos nas últimas semanas, acreditamos que um jogador do Paris Saint-Germain merece vencer a Bola de Ouro".

Dessa forma, o clube manteve oficialmente seu discurso coletivo, sem esclarecer o motivo da redução da presença midiática de Fabián Ruiz em comparação com Dembélé e Kvaratskhelia.

A estabilidade do Saint-Germain será afetada?

Espera-se que essa transformação levante questionamentos no entorno de Fabián Ruiz, depois que o jogador se viu fora da estratégia que o Paris Saint-Germain havia adotado no início de sua campanha.

Resta saber qual será a reação do jogador espanhol a essa mudança, num momento em que o clube tenta administrar um delicado assunto midiático pela segunda temporada consecutiva.

Esses cálculos haviam passado sem impacto significativo sobre a equipe na temporada passada, mas o Paris Saint-Germain espera que a polêmica em torno da campanha da Bola de Ouro não se transforme em um fator que afete a concentração de seus jogadores ou a estabilidade da equipe dentro de campo nesta temporada.

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