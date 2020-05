As datas para o retorno do Campeonato Carioca em junho

Federação do Rio, Flamengo, Vasco e empresários tentam reiniciar o estadual em junho

A Federação do Rio de Janeiro, ao lado de e , trabalha dia e noite para o retorno do . Depois de elaborar um protocolo para que as equipes retornem aos treinos, um protocolo para a retomada dos jogos também está sendo amplamente debativo e prevê partidas já no mês de junho.

Recentemente, tanto o prefeito Crivella quanto o governado Wilson Witzel, admitiram que no próximo mês, a cidade deve começar a reabrir a economia. Um plano entregue por empresários de diversos ramos as autoridades do Rio de Janeiro, prevê a possibilidade de que sejam realizados jogos a partir do dia 8 de junho, ainda sem público.

Internamente, na FERJ, se discute a possibilidade de que o Campeonato Carioca seja reiniciado no dia 13 de junho, um sábado. Outra data debatida é na semana seguinte, mais precisamente no dia 20, para que haja tempo suficiente de preparado físico dos atletas, que na sua maioria seguem realizado apenas atividades em casa.

O retorno do Campeonato Carioca seria um ensaio para o início do Brasileirão, que ainda não tem data prevista, mas pode começar a ser disputado em agosto e terminar apenas em 2021.