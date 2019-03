Arturo Vidal: "O talento de Messi não será visto novamente no mundo"

O chileno não economizou nos elogios ao seu companheiro de Barcelona, e diz estar vivendo um momento confortável com a equipe

Arturo Vidal não poupou elogios ao falar sobre Lionel Messi durante coletiva de imprensa realizada após a partida contra o Betis, na qual venceram por 4 a 1 com hat-trick do argentino.

“Tem que desfrutar muito dele e aproveita-lo. O talento que ele tem não será visto novamente no mundo. Leo é impressionante. Tanto hoje quanto sempre que entra em campo”, disse o chileno.

O duelo entre Betis x aconteceu neste último domingo (17), no Benito Villamarín, e a vitória concedeu mais três pontos à equipe catalã, que já é líder isolada da com 66 pontos, 10 a mais que o vice .

Por outro lado, Vidal também mostrou que está contente com seu momento atual no Barça, mesmo não sendo um titular no elenco de Ernesto Valverde.

“Mudei meu futebol várias vezes. Tentei me adaptar o melhor possível. Hoje me sinto confortável, as pessoas me fazem sentir assim”, disse.

Por fim, Vidal comentou sobre os duelos amistosos em que irá participar pela seleção chilena, contra o e os , nos dias 22 e 26 de março, respectivamente.

“É muito importante que os jogos sejam bem jogados e que o técnico tenha uma boa noção da equipe que irá brigar pela ”, concluiu.