Artilheiros e garçons do Flamengo na Libertadores 2019

Gabigol e Bruno Henrique são os grandes protagonistas na equipe treinada por Jorge Jesus

O chegou com força total e, após 38 anos, voltou a disputar uma final de Libertadores.

A equipe carioca ganhou um novo fôlego após a chegada do técnico Jorge Jesus, cujo trabalho aperfeiçoou o conjunto. E em uma equipe coesa faz aumentar o brilho individual. Confira, abaixo, os artilheiros e líderes de assistência do nesta edição 2019 do torneio continental.

Artilheiros

Jogador Gols Jogos Gabriel Barbosa 7 11 Bruno Henrique 5 12 Ribeiro 3 11 Rodrigo Caio 1 11 Arrascaeta 1 10 Diego 1 8 Vitinho 1 7 Pablo Marí 1 5 Uribe 1 2

Garçons