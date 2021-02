Artilheiro pelo alto, Casemiro salva um Real Madrid que volta a brigar por título

Meio-campista brasileiro marcou o único gol da partida dos Blancos sobre o Valladolid e reacende esperança madridista

O Real Madrid conquistou mais uma vitória em LaLiga. Nesse sábado (20), o time de Zinedine Zidane visitou o Real Valladolid e venceu pelo placar mínimo de 1 a 0. O tento, anotado na segunda etapa, veio da cabeça do brasileiro Casemiro, que vem usando essa arma da bola aérea com certa frequência na temporada. O gol ajudou a reacender as esperanças de título do time branco da capital espanhola.

Os dois maiores campeões da primeira divisão da Espanha, Real Madrid e Barcelona, vivem uma temporada muito diferente da realidade que os próprios times impuseram na última década. O Barça, em terceiro lugar de LaLiga e praticamente eliminado da Liga dos Campeões, amarga uma temporada melancólica, enquanto o Real Madrid ainda tem motivos para sonhar, embora sem muita empolgação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Tudo se encaminhava para mais um empate do Real Madrid (que seria o 5º em LaLiga), até que Casemiro subiu mais que a defesa da equipe local e estufou as redes. O meia brasileiro, que nunca foi um goleador, se aproveita de uma boa temporada como artilheiro pelo alto.

O camisa 14 marcou seu quarto gol de cabeça na temporada 2020/21 de LaLiga e empatou com En-Nesyri como artilheiro nesse quesito. Só o meio-campista tem o número de gols de cabeça que todo o plantel do Barcelona. Além disso, quatro dos cinco gols que Casemiro fez em 2020/21 foram tentos que abriram o placar.

Se o Real Madrid volta a sonhar com a possibilidade de título, deve agradecer a Casemiro, mas também a um certo 'Cholo'. Isso porque o Atlético de Madrid, de Diego 'Cholo' Simeone, atual líder da competição, perdeu por 2 a 0 para o Levante na rodada.

O Atleti vinha de uma invencibilidade de 11 jogos em LaLiga - sendo nove vitórias e dois empates. Curiosamente, a última derrota do time de 'Cholo' tinha sido exatamente para o Real Madrid, lá em 12 de dezembro de 2020, quando os blancos venceram por 2 a 0.