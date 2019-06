Arthur terá que fazer exame e acende sinal de alerta na seleção

O meio-campista deixou o amistoso contra Honduras ainda no primeiro tempo, após sofrer choque no joelho

Quando Arthur deixou o gramado, na metade do primeiro tempo do amistoso contra Honduras após sofrer uma pancada no joelho, a primeira impressão era de que o choque não era grave. Esta percepção mudou nesta segunda-feira (10).

O meio-campista de 22 anos ficou no hotel da seleção ao lado de metade do grupo, enquanto os restantes treinam normalmente. Arthur ficou em observação, foi reavaliado e terá que fazer exames de imagem no local. Segundo informado pela assessoria da CBF, o jogador seguirá em observação.

Segundo a regra da Conmebol, as seleções participantes desta , que será realizada no entre 14 de junho e 7 de julho, terão até 24h antes da competição começar para inscrever novos atletas por conta de cortes.

Arthur foi substituído por Alan aos 32 minutos do primeiro tempo, quando o Brasil vencia Honduras por 2 a 0. O amistoso, último teste antes da estreia na , terminou com goleada por 7 a 0.