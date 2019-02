Arthur se lesiona e desfalca Barcelona por quase um mês

Meio-campista brasileiro tem sido muito importante na atual campanha da equipe catalã

O Barcelona confirmou nessa sexta-feira (08) a lesão do brasileiro Arthur Melo. O problema é muscular e atingiu a parte posterior da coxa esquerda. O tempo de recuperação é estimado entre três e quatro semanas.

Ele deve desfalcar a equipe blaugrana em seis partidas. Inclusive as duas partidas contra o Real Madrid (uma pela Copa do Rei e uma de La Liga). Além disso, o primeiro jogo das oitavas de final da Champions League contra o Lyon também não deve contar com o meio-campista.

Arthur chegou ao Barça no meio de 2018 e em pouco tempo pegou a camisa 8 que era de Andrés Iniesta e já conseguiu ser titular em grande parte da temporada.

Ele fez 27 partidas pelos culés e deve abrir espaço para Philippe Coutinho ou Arturo Vidal no time titular.